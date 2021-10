Justiça mantém prisão de ginecologista suspeito de abusar de pacientes em Anápolis, Goiás

O ginecologista Nicodemos Júnior Estanislau Morais, de 41 anos, preso suspeito de abusar sexualmente de pacientes em Anápolis, Goiás, passou por audiência de custódia na tarde desta sexta-feira (1º). O caso segue em segredo de Justiça, mas, segundo a Polícia Civil, o juiz que analisou o caso decidiu pela manutenção da prisão preventiva dele, que ficará em uma cela especial e isolada.

O médico foi preso na manhã de quarta-feira (29). Segundo as investigações, ele praticava atos libidinosos durante consultas ou exames. A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) diz que já recebeu mais de 50 denúncias contra Morais e, por causa disso, foi preciso montar uma força-tarefa para avançar nas investigações.

LEIA TAMBÉM:

Entre as vítimas está uma jovem de 20 anos, que contou que foi abusada pelo médico quando tinha 12. Inicialmente ele era investigado por violação sexual, mas, após as novas denúncias, ele deve responder também por estupro de vulnerável.

Ainda de acordo com a Deam, o médico já foi condenado por abusar de mulheres no Distrito Federal, em 2019. Na ocasião, por ser réu primário, não foi preso. Antes disso, ele também foi denunciado no Paraná, mas o caso foi arquivado em 2018.

A defesa de Morais se posicionou, dizendo que “até onde teve acesso ao inquérito, consta somente o simples exercício profissional do médico especialista em ginecologia e que em nenhum momento realizou qualquer tipo de procedimento médico com cunho sexual”.

Já o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás informou que “vai apurar o caso e a conduta do médico no exercício profissional”.