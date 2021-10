Globo e Autodesk recebem inscrições para cursos gratuitos online na área de tecnologia

A Globo, em parceria com a empresa Autodesk, estão com inscrições abertas para 40 vagas em cursos gratuitos e online na área de tecnologia. Os alunos podem escolher entre os cursos de 3D Motion Design e de 3D Modelagem e Animação. Para concorrer às vagas, os interessados devem fazer o cadastro pela internet até a próxima terça-feira (5).

Os candidatos devem ter conhecimentos básicos em informática, 3ds Max e Maya, Pacote Adobe e possuir computador com acesso à internet banda larga. O foco das disciplinas são, preferencialmente, estudantes de Desenho Industrial, Design, Comunicação Visual, Design Gráfico, Artes Plásticas, Arquitetura, Publicidade, Belas Artes, Design de Games e Cinema.

As aulas serão totalmente online com ferramentas de Ensino à Distância (EaD) e serão divididas em quatro partes, sendo uma videoconferência ao vivo com o professor; realização de exercício proposto para o desenvolvimento a cada semana; apoio técnico e uma reunião para dúvidas e reforço em grupo.

No final das aulas, os alunos do curso de 3D Motion Design estarão capacitados para atuar além de criação de vinhetas animadas, com animações 3D para vídeo, ilustrações 3D, aberturas de programas e reconstituições.Já quem fizer o curso de 3D Modelagem e Animação saberá como atuar no desenvolvimento de cenários e objetos 3D para vídeo, também com render e apresentação de projetos.

Após o término dos cursos gratuitos EAD, os alunos receberão certificados da Autodesk e da Globo, além de entrarem para o banco de talentos da empresa de TV.

As inscrições devem ser feitas pela internet até dia 5 de outubro. No momento do cadastro, o candidato deve escolher o curso, além de informar os dados pessoais e informações profissionais.

As aulas das turmas de 3D Motion Design começam no dia 13 e, em seguida, serão realizadas às quartas-feiras, das 19h às 21h. Já as aulas de 3D Modelagem e Animação iniciarão no dia 14 e seguem às quintas-feiras, das 19h às 21h.