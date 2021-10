FAB recebe inscrições de concurso público com 30 vagas temporárias que pagam R$ 6,4 mil

A Força Aérea Brasileira (FAB) recebe inscrições do concurso público para preencher 30 vagas temporárias com salário de R$ 6.445,17. Os selecionados vão atuar no Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI), que fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Segundo o edital, os candidatos devem ter curso superior e experiência mínima de três ou cinco anos na área aeronáutica, variando de acordo com a vaga escolhida.

Veja as áreas abaixo:

engenharia aeronáutica;

engenharia mecânica;

engenharia mecânica aeronáutica;

engenharia eletroeletrônica;

engenharia eletrônica de software;

engenharia elétrica;

engenharia eletrônica;

engenharia de software;

engenharia química;

engenharia metalúrgica;

engenharia de produção;

engenharia aeroespacial.

As inscrições são gratuitas e seguem até dia 20 de outubro no site do IFI. Após completar o cadastro, os candidatos deverão enviar ao instituto, via Sedex, cópias da documentação comprobatória listada no edital. O endereço é Praça Marechal Eduardo Gomes, nº 50, Vila das Acácias, em São José dos Campos.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular e de títulos, com base nas informações sobre formação e experiência profissional. A divulgação do resultado final está prevista para ocorrer até 17 de dezembro.

Os profissionais selecionados terão vínculo inicial de um ano. A critério do IFI, o contrato de trabalho poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até atingir o limite máximo de quatro anos.

Cronograma do concurso: