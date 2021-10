Dentista é morta durante tentativa de assalto em Pirituba, na Zona Norte de SP

Uma dentista de 55 anos morreu após ser baleada durante uma tentativa de assalto em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (30), quando a mulher, identificada como Cristina Tomoko Suguitani, chegava em casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava de carro e chegou nas proximidades de casa na Rua Padre José Natuzzi, por volta das 21h, quando foi abordada por dois criminosos em uma moto. Eles tentaram abrir o veículo e, sem sucesso, atiraram.

Cristina foi baleada e chegou a ser levada ao Hospital Parada de Taipas, mas não resistiu aos ferimentos. Os criminosos conseguiram fugir sem levar e ainda são procurados.

O caso foi registrado como latrocínio no 33º Distrito Policial da Vila Mangalot e, posteriormente, encaminhado ao 87º Distrito Policial da Vila Pereira Barreto. Policiais estiveram no local do crime e recolheram imagens de câmeras de segurança, que devem ajudar nas investigações.