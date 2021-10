CPTM: Linha Esmeralda e Turquesa terão alterações neste domingo em SP

A CPTM anunciou que fará alterações nas linhas 9-Esmeralda e 10-Turquesa neste domingo (3) em São Paulo para realização de obras e manutenção dos trilhos.

Na Linha 10-Turquesa, os trens que circulam em direção a Rio Grande da Serra não farão parada na estação Utinga das 8h às 18h. Neste período, funcionários estarão substituindo os trilhos do trecho.

A empresa sugere como alternativa que os passageiros optem pela “viagem negativa”, ou seja, quem for desembarcar em Utinga deve descer na estação seguinte e voltar uma estação.

Já quem for embarcar na estação Utinga com destino a Rio Grande da Serra deverá pegar o sentido contrário, descer em São Caetano e pegar o trem com o sentido correto.

Na linha 9-Esmeralda os trens não circularão entre as estações Presidente Altino e Osasco entre 4h e 6h, período em que será feito revisão da rede aérea e poda e árvores.

A alternativa, segundo a CPTM, é a utilização da Linha 8-Diamante, que atende ambas estações.

Na segunda-feira o trânsito de trens será normal em ambas as linhas.