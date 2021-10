Começa prazo para licenciamento de carros com placa final 8 em São Paulo

A partir desta sexta-feira (dia 1º) começa o prazo para os donos de veículos com placa final 8 quitarem a taxa do licenciamento anual obrigatório em São Paulo

A taxa do licenciamento 2021 é única para todos os carros usados, de R$ 98,91.

Para pagar o imposto, basta dirigir-se a qualquer agência bancária com o número do Renavam e usar os caixas de autoatendimento. Se preferir, pode ainda pagar pelo sistema de Internet Banking.

De acordo com o Detran. SP, os bancos não receberão o licenciamento 2021 no caso do veículo apresentar débitos pendentes, como IPVA, multas ou taxas de licenciamento atrasadas. Para poder quitar o imposto, será necessário antes pagar todos os atrasados.

Até esta quinta-feira donos de carro placa final 7 estavam dentro do carro para efetuar o licenciamento. A partir de hoje, motoristas flagrados dirigindo carro com placa final 7 sem licenciamento serão multados e terão seus veículos apreendidos.

LEIA TAMBÉM:

e-CRLV

A partir deste ano, o motorista não precisa mais ir ao Detran.SP ou ao Poupatempo para emitir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e), documento de porte obrigatório que permite a circulação do veículo.

Um dia após o pagamento do licenciamento, o documento estará disponível para download e impressão no Poupatempo, Detran.SP e Denatran. O motorista pode optar por imprimir o documento ou salvar diretamente no celular.

Neste ano não há cobrança de taxa do seguro obrigatório, o DPVAT.

Veja o calendário do licenciamento 2021