SP tem campanha de multivacinação para crianças e adolescentes nesta sexta-feira

As 469 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Capital estarão vacinando nesta sexta-feira crianças e adolescentes durante a Campanha Nacional de Multivacinação.

O objetivo da campanha é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, aumentar a cobertura vacinal e diminuir o índice de doenças como difteria, sarampo, poliomelite, entre outras.

Estão contempladas na campanha as vacinas BCG, hepatite A e B, poliomelite, rotavírus, pentavalente (DTP+Hib+HB), pneumocócica e as meningocócicas C e ACWY, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, HPV e tétano.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em adolescentes que tomaram a vacina contra covid-19 da Pfizer somente algumas vacinas exigem um intervalo de 14 dias para participar da multivacinação.

Além desta sexta-feira, a campanha de multivacinação ocorrerá também no dia 16 de outubro, quando será realizado o “Dia V” da vacinação em São Paulo.

A vacinação contra covid-19 seguirá normalmente nos megapostos, drive-thrus e postos volantes.

Para vacinar os menores de idade, os pais ou responsáveis deverão levar a caderneta de vacinação e um documento com foto.

Só será permitido um acompanhante para cada criança no interior dos postos, de forma e evitar aglomerações.

Mesmo os jovens que estejam com a caderneta de vacinação em dia devem procurar os postos de saúde para verificar se alguma vacina necessita ser atualizada, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.