SP retoma Corujão da Saúde para reduzir espera na oncologia

Demanda reprimida. Mutirão vai realizar 335 mil exames atrasados para diagnóstico de câncer de pacientes que tiveram o acompanhamento médico prejudicado pela pandemia

O programa Corujão da Saúde, voltado para reduzir a fila de espera por atendimento médico na rede pública, será retomado a partir de amanhã pelo governo do estado com foco nos exames para diagnóstico de câncer.

A ideia é acelerar a realização de procedimentos e diminuir a demanda reprimida de 335 mil exames de pacientes que tiveram o acompanhamento prejudicado por conta da pandemia.

Segundo a secretaria da Saúde, os resultados auxiliarão no diagnóstico de câncer do aparelho digestivo, tireoide, próstata, cérebro, pulmão e de pele. Também serão realizadas 19 mil sessões de radioterapia.

A retomada será possível, segundo a pasta, por conta da redução do número de internações por covid-19, desafogando os hospitais, e pelo avanço da vacinação.

Serão convocados os pacientes que foram inscritos na fila de regulação de vagas pelos municípios até o último dia 31 de agosto.

Mais uma vez, o programa vai utilizar a rede privada. Além de 100 unidades públicas em todo o estado, que começam a fazer exames amanhã, o Corujão da Saúde contará com a participação de ao menos 50 hospitais privados, que também farão os procedimentos a partir do dia 11 de outubro.

“Essa é só uma primeira fase do Corujão, voltada para uma área muito sensível, que é a oncologia. Nas próximas semanas, faremos uma ampliação, com anúncios tanto de mais especialidades, como do Corujão cirúrgico”, disse o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn.

Números do Corujão da Saúde

O programa prevê a realização de 19 mil sessões de radioterapia e de 335 mil exames para diagnóstico de câncer em hospitais das redes pública e privada.

18,4 mil endoscopias

11,1 mil colonoscopias

1,5 mil retossigmoidoscopias

28,5 mil ultrassonografias

180,5 mil tomografias computadorizadas

6,5 mil biópsias

88,8 mil ressonâncias magnéticas

Os procedimentos auxiliarão no diagnóstico de câncer do aparelho digestivo, tireoide, próstata, cérebro, pulmão e de pele

100 hospitais da rede pública – a partir de amanhã

50 hospitais da rede privada – a partir de 11 de outubro

Fonte: Governo de São Paulo