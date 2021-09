SP: Clientes da Sabesp poderão receber conta de água por e-mail a partir do dia 13

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) passa a adotar, a partir do próximo dia 13, uma nova plataforma digital. Com isso, os clientes poderão receber suas contas de água por e-mail ou optar por fazer o cadastro no site para pagamento das faturas em débito automático.

Segundo a Sabesp, as medidas visam melhorar o relacionamento com o cliente e fazem parte do processo de transformação digital da companhia, que vai possibilitar uso dos dados para personalizar o atendimento ao consumidor, levando em conta as necessidades e expectativas de cada um, com novas funcionalidades e mais rapidez.

LEIA TAMBÉM:

A Sabesp destaca que, ao optar por receber a fatura por e-mail, o cliente passa a contribuir com a redução do uso de papel e, consequentemente, com a preservação do meio ambiente.

A maior integração também leva a melhorias operacionais para auxiliar no atendimento ao cliente. Será possível fazer melhor gestão das equipes para priorizar e antecipar atendimentos emergenciais. Outro destaque é que agora o cliente vai deixar de ser identificado por seu registro geral do imóvel, ou RGI, como acontecia, e passará a ser cadastrado por seu CPF ou CNPJ. A medida facilita, por exemplo, mudanças de titularidade.

Etapas de implantação

A nova plataforma digital está sendo implantada em etapas. Os primeiros municípios a ter a novidade, ainda em 2019, foram Morungaba, Cabreúva, Jarinu, Itupeva e Itatiba. Em agosto de 2020, a operação foi ampliada para Campo Limpo Paulista, Diadema, Elias Fausto, Hortolândia, Mombuca, Monte Mor, Paulínia, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Saltinho, São Bernardo do Campo e Várzea Paulista, totalizando nesta etapa cerca de 2,2 milhões de pessoas beneficiadas.

Desde maio de 2021, as mudanças passaram a ser implementadas para 7,5 milhões de clientes da Sabesp. Na Região Metropolitana de São Paulo, houve alteração na região Leste, nos municípios do Alto Tietê, e na região Oeste, entre as quais Osasco. No interior paulista, a modernização aconteceu em 211 municípios atendidos pela Sabesp nas regiões de Itapetininga, Franca, Botucatu e Lins.

Agora em outubro, a mudança alcançará toda a cidade de São Paulo e estará completa na Região Metropolitana de São Paulo e os 375 municípios atendidos pela Companhia. É importante que o cliente saiba que a implantação da plataforma digital exige adequações operacionais pela Companhia.

Por isso haverá indisponibilidade de atendimento de serviços comerciais entre 1 e 12 de outubro, mas o consumidor não será prejudicado. Caso o cliente não consiga acessar a conta para pagar parcelamento de débitos nesse período, poderá fazê-lo após a normalização do serviço. O atendimento pelo telefone 195 para casos de falta d’água, vazamentos e outros serviços operacionais não será interrompido.

Atualização cadastral

A Sabesp ressalta que, para se beneficiar das vantagens da nova plataforma digital, é importante que o cliente mantenha seu cadastro atualizado. Para isso, no caso de pessoas físicas e jurídicas, basta o cliente acessar o Sabesp Fácil da Agência Virtual e clicar em Atualizar Dados Cadastrais – é o último item da lista de serviços. A atualização de cadastro também pode ser feita pela Central de Atendimento no telefone 0800 055 0195.

Veja abaixo as novidades na fatura de água:

O cliente passará a ser cadastrado por seu CPF ou CNPJ, facilitando por exemplo mudanças de titularidade;

Onde era informado o número do RGI, passa a constar o número do fornecimento, que será a nova forma de identificar a ligação e o cliente;

PDE/RGI: registro da ligação.

Período: detalha os dias de consumo, leitura anterior e leitura atual.

Apresentação de 2 dígitos decimais nas faixas de consumo da tabela de tarifas.

Débito automático: haverá código para inserção da conta em débito automático (não haverá alteração se sua conta já estiver em débito automático).

Tipo de mercado, comum ou diferenciado.

6 datas opcionais de vencimento dias: 01, 05, 10, 15, 20 e 25

No mês seguinte à mudança de sistema, poderá ocorrer: