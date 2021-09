São Paulo realiza mutirão pra emissão de RG no mês de outubro

Durante todo mês de outubro, as unidades do Poupatempo em todo o Estado de São Paulo promovem um mutirão para atender os cidadãos que precisam tirar o RG (Carteira de Identidade).

A ação será realizado sempre aos sábados, das 13h às 17h, e na segunda, véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida e é exclusiva para quem precisa tirar a identidade original ou segunda via.

O atendimento nas unidades será feito por agendamento prévio pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.

Para fazer o documento, o cidadão deve comparecer ao posto com Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia simples) ou número do RG anterior, caso tenha sido emitido no Estado de São Paulo.

Menores de idade devem vir acompanhados dos pais ou responsáveis, que deverão estar munidos de documentos com fotos. Se não for possível trazer os pais, um adulto pode acompanhar com uma autorização preenchida e assinada (veja modelo em http://bit.ly/2txpHQY) e a identidade dos pais com foto.

Mutirão para emissão de RG:

– 02/10 (sábado)

– 09/10 (sábado) e 11/10 (segunda-feira), exceto unidade de Bebedouro

– 16/10 (sábado)

– 26/10 (sábado)

– 30/10 (sábado)

*Agendamento prévio obrigatório em www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.

Todas as informações, bem como endereços e horários de funcionamento das unidades, também podem ser consultadas no site do Poupatempo.