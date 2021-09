Quase 870 mil contribuintes caíram na malha fina do IR 2021; saiba como consultar sua situação

A Receita Federal pagou nesta quinta-feira (30) o quinto e último lote de restituições do Imposto de Renda 2021. O contribuinte que não recebeu nenhuma comunicação, pode ter caído na malha fina. Segundo o órgão, quase 870 mil declarações apresentaram algum tipo de inconsistência e foram retidas.

No total, segundo a Receita, foram entregues 36.868.780 declarações este ano. Destas, 869.302 declarações foram retidas em malha fina, o que representa 2,4% do total de documentos entregues.

Entre as declarações retidas, 666.647 são declarações com imposto a restituir; 181.992 com imposto a pagar, e 20.663 com saldo zero.

A Receita Federal destacou os principais motivos para a retenção das declarações:

41,4% – Omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual (de titulares e dependentes declarados);

30,9% – Deduções da base de cálculo (principal motivo de dedução – despesas médicas);

20,0% – Divergências no valor de IRRF entre o que consta em Dirf e o que foi declarado pela pessoa física – entre outros, falta de informação do beneficiário em Dirf, e divergência entre o valor informado entre a DIRPF e a Dirf.

Já os outros 7,7% são motivados por deduções do imposto devido, recebimento de rendimentos acumulados, e divergência de informação sobre pagamento de carnê-leão e/ ou imposto complementar.

Como consultar a sua situação?

Quem apresentou Declaração do IR 2021 e não recebeu nenhum comunicado sobre a restituição deve consultar o Extrato do Processamento da DIRPF no site da Receita Federal. Lá é possível saber se há alguma pendência e se a pessoa caiu na malha fina.

Havendo pendências, há três alternativas: