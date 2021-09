Prefeitura de Carapicuíba recebe inscrições de concurso com 31 vagas para agente de saúde

A Prefeitura de Carapicuíba, em São Paulo, recebe inscrições do concurso público que visa preencher 31 vagas no cargo de agente comunitário de saúde. O salário é de R$ 1.550 para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os interessados podem se cadastrar pela internet até o dia 7 de outubro.

Segundo o edital, os candidatos devem possuir diploma de conclusão de curso de ensino fundamental, além de residir na área da comunidade em que irá atuar. A função é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde e destinada ao atendimento no âmbito do Programa Saúde da Família (PSF).

Para participar da seleção, o interessado no concurso deve se inscrever até as 23h59 do dia 7 de outubro no site da RBO, organizadora do certame, e pagar uma taxa no valor de R$ 25,44.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 24 de outubro. O teste será composto por 30 questões de múltipla escolha, sendo dez de língua portuguesa, cinco de matemática e 15 de conhecimentos específicos.

Cronograma do concurso: