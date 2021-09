Em protesto aos preços, posto vende litro da gasolina a R$ 0,40

Motoristas podem abastecer seus carros nesta quinta-feira (30) pagando R$ 0,40 no litro de gasolina. A ação, da AbriLivre (Associação Brasileira dos Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres), será realizada a partir das 11h no posto Super 9, localizado na rua Professor Daher Cutait, 40, na Bela Vista, centro de São Paulo.

Os clientes que quiserem participar da campanha, limitada a algumas bombas do posto, receberão senhas. Uma vez atendidos, poderão abastecer seus veículos com até dez litros do combustível.

No total, serão 400 clientes atendidos. O objetivo é mostrar para o consumidor que os postos não são os responsáveis pela alta dos preços dos combustíveis e também estão sofrendo prejuízo com este aumento. O valor de R$ 0,40 equivale à margem média do lucro bruto dos postos.

“As margens brutas dos postos estão cada vez menores em razão da concentração existente no mercado de distribuição, da proibição de compra direta do produtor, da tutela à bandeira e da política de preços da Petrobras”, disse Rodrigo Zingales, diretor executivo da AbriLivre.