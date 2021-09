Lotofácil acumulou nesta quarta-feira

O sorteio desta quarta-feira (29) da Lotofácil não teve ganhadores na faixa principal e o prêmio acumulou para esta quinta-feira.

Duzentos e trinta e seis pessoas acertaram 14 números e cada uma delas ganhou R$ 1.703,37. Outras 9.289 fizeram 13 pontos e levaram para casa, cada uma, R$ 25.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta quarta-feira

Para esta quinta, a Lotofácil retorna com prêmio acumulado e o apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal vai ganhar R$ 3,6 milhões.

Para concorrer ao prêmio, o interessado deve fazer sua aposta até 19h em qualquer uma das casas lotéricas espalhadas pelo país. A aposta simples, com 15 números no volante, custa só R$ 2,50.

Todos os sorteios da Lotofácil são realizados após as 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Por conta da pandemia, os sorteios não podem mais ser acompanhados presencialmente.

O Metro World News acompanha os sorteios e divulga em tempo real o resultado em seu site e nas redes sociais. Acompanhe!

A Quina também não saiu para nenhum apostador no sorteio desta quarta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Oitenta e oito apostadores fizeram a quadra e cada um deles vai ganhar R$ 7.403,95.

Na faixa dos três acertos, 6.598 apostas foram premiadas com R$ 148,49.

Veja os números sorteados para a Quina nesta quarta-feira.

A loteria retoma seu sorteio nesta quinta-feira e promete pagar a quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 7,9 milhões.

As lotéricas recebem apostas para o sorteio desta quinta-feira até as 19h. A aposta simples da Quina custa R$ 2.

Assim como as demais loterias da Caixa, o sorteio é realizado após as 20h, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.