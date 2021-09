Idosa de 67 anos é encontrada morta com marcas de violência em apartamento, na Bahia

Uma idosa de 67 anos foi encontrada morta no quarto de um apartamento em Salvador, na Bahia. Segundo a Polícia Civil, ela apresentava ferimentos na cabeça e nas pernas. Após diligências, um homem foi preso e confessou o homicídio.

A mulher, identificada como Maria Helena Mazzei Pereira, foi achada morta na noite de quarta-feira (29) no Ondina Apart Hotel. Ela era viúva do juiz Rui Vinhas Pereira, que faleceu em 2012, premiado com um memorial em sua homenagem no bairro dos Maristas, em Senhor do Bonfim, e dá nome a um palácio municipal em Valença.

Segundo a polícia, a idosa morava sozinha no apartamento, que passava por uma reforma. O homem preso foi flagrado por policiais ao tentar esconder o celular da vítima em uma caixa de energia do bairro.

Ao ser questionado, ele confessou que trabalha em uma imobiliária e tinha acesso a outro apartamento no mesmo prédio que Maria morava e confessou o crime. No entanto, ainda não foram divulgadas informações sobre a motivação do assassinato e se ele foi cometido, de fato, dentro do imóvel.

O suspeito presta depoimento nesta quinta-feira (30) na 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). Imagens das câmeras de segurança instaladas no prédio foram recolhidas e o apartamento onde o corpo da idosa foi encontrado passou por perícia.