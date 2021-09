Homem morre de raiva após acordar com morcego mordendo seu pescoço no quarto da sua casa

Um homem morreu de raiva após ser mordido por um morcego em seu quarto. Este foi o primeiro caso humano de raiva relatado em Illinois, nos Estados Unidos, desde 1954.

De acordo com a CBS, em agosto de 2021, o idoso de 80 anos acordou e encontrou um morcego em seu pescoço. O animal foi capturado e testou positivo para raiva.

Despois do ocorrido, a vítima passou a apresentar alguns sintomas, como dor de garganta, dor de cabeça, dormência, dificuldade de controlar os braços e dificuldade para falar.

O estado de saúde do homem se agravou e o homem faleceu. As pessoas que com ele tiveram contato com ele foram alertadas e receberam um tratamento preventivo.

A Dra. Ngozi Ezike , do Departamento de Saúde Pública, enfatizou que “a raiva tem a maior taxa de mortalidade de todas as doenças”.

Apesar disso, ele deixou claro que “existe um tratamento que salva vidas para pessoas que procuram atendimento rapidamente após serem expostas a um animal com raiva”.

O vírus da raiva ataca o sistema nervoso central, desencadeando doenças e a morte encefálica.