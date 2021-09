Hoje tem Mega-Sena com prêmio de R$ 12,8 milhões

Nesta quinta-feira, excepcionalmente, tem sorteio da Mega-Sena, que está com seu prêmio acumulado e deve pagar ao sortudo que acertar os seis números sorteados um prêmio de R$ 12,8 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até 19h em todas as casas loterias ou pelo canal eletrônico Loterias Online, desde que o apostador seja maior de idade. A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 4,50.

O sorteio será realizado por agentes da Caixa Econômica Federal a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

A equipe do Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado nas redes e no site. Acompanhe!

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da Mega-Sena foi realizado na terça-feira e nenhum apostador levou o prêmio principal.

Doze apostadores chegaram a sentir o gostinho da vitória, mas acertaram 5 dos 6 números sorteados. Mesmo assim, cada um deles ganhou R$ 114.924,54.

Na faixa dos quatro acertos, 1.759 apostadores ganharam R$ 1.120,03.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena na terça-feira.

LEIA TAMBÉM:

Super Sete acumulou

Mais uma vez a Super Sete não saiu. O prêmio sorteado nesta quarta-feira não teve ganhadores e está acumulado em R$ 2,5 milhões para o sorteio que será realizado na próxima sexta-feira.

A faixa dos seis números também não teve acertadores e o mais perto que um apostador chegou do prêmio foram 83 apostas que acertaram apena a quina, mas mesmo assim ganharam R$ 680,21 cada.

Novecentos e quarenta e oito apostas fizeram a quadra e levaram R$ 59,55 cada.

Veja os números sorteados nesta quarta-feira para a Super Sete.