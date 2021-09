Grande farmacêutica lança programa de estágio 2022; confira cursos aceitos

A Boehringer Ingelheim, uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, abriu inscrições para seu Programa de Estágio Geração B.I. 2022.

Para participar, o candidato precisa estar cursando Administração, Bioquímica, Direito, Economia, Engenharia (diferentes especialidades), Farmácia ou Marketing e ter disponibilidade para estagiar em São Paulo, Itapecerica da Serra (SP) ou Paulínia (SP).

Em sua página de seleção, a farmacêutica diz procuramos por estagiários que “abracem responsabilidades, tenham a mente aberta para aprender, que estejam sempre de olho nas transformações à sua volta e tenham espírito vencedor”.

Além do salário, compatível com o mercado, a empresa oferece vale-refeição ou refeitório, vale-alimentação, estacionamento, vale-transporte ou fretado, convênios médico e odontológico, seguro de vida, horário flexível, no dress code e gympass.

As inscrições para o programa de estágio vão até o dia 22 de outubro pelo site.