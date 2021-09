Fiocruz: 20% fizeram ‘turismo da vacina’ contra a covid-19

A Fiocruz divulgou na quarta-feira (29) um levantamento que aponta que cerca de 20% dos brasileiros que receberam a dose contra a covid-19 se vacinaram fora de suas cidades, o chamado “turismo da vacina”.

O estudo mostra que São Paulo é a cidade mais afetada pelo deslocamento da população em busca de vacina. Em uma lista de municípios que aplicaram o imunizante em grupos superiores a 50 mil pessoas de outros municípios, a capital já vacinou 677,8 mil moradores de seis cidades vizinhas: Guarulhos (235.240); Osasco (106.502); Santo André (99.540); Diadema (84.992); Taboão da Serra (80.296) e São Bernardo (71.255). Esse volume representa o equivalente a cerca de 5,5% da população paulistana, estimada pelo IBGE em 12,33 milhões para 2020.

De acordo com a Fiocruz, o fluxo é “expressivo” e “preocupante”. “Longos deslocamentos devem ser evitados, bem como a sobrecarga de alguns municípios que vêm sendo procurados por anteciparem o calendário por idade, ou adotarem critérios próprios para a priorização de grupos vulneráveis”, informou a nota técnica da fundação.

A Fiocruz também explicou o porquê da alta taxa de “turismo da vacina” no Brasil. “A escassez de doses no início do processo de vacinação e os diferentes calendários vacinais e grupos prioritários entre os estados e municípios podem, parcialmente, explicar essa procura por doses em outras cidades.”