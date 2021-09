Emprego: Brasil tem 8º mês de saldo positivo de registrados

O Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Previdência, registrou a criação de 372.265 vagas com carteira assinada em agosto. Os dados, divulgados na quarta-feira (30), apontam para o oitavo mês consecutivo de abertura de postos de trabalho formal – no mês passado, foram 1,81 milhão de admissões contra 1,44 milhão de demissões.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Desde o início de 2021, o Caged possui um saldo positivo em 2,203 milhões de vagas com carteira assinada – no mesmo período do ano passado, foi observada uma retração de quase 850 mil postos formais.

O ministério afirma ainda que quase 2,8 milhões de trabalhadores seguiam com garantia provisória de emprego em agosto. Isso ocorre graças ao BEm (Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda), que protege por até quatro meses a vaga do trabalhador que tiver suspensão ou redução de jornada de trabalho. A medida foi relançada em abril.

É importante ressaltar que o Caged contabiliza apenas dados de contratações e demissões com carteira assinada enviadas pelas empresas. Dados mais recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que consideram o trabalho informal, atentam para 14,4 milhões de desempregados no segundo trimestre do ano – taxa de 14,1%.