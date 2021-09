Brasil tem taxa de atraso de 11% na segunda dose

Covid-19. Nova ferramenta da Fiocruz monitora índice de pessoas que não retornaram para completar esquema vacinal. Até 15 de setembro, 7,3 milhões não estavam em dia com a vacina

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) lançou ontem uma nova ferramenta para monitorar a taxa de atrasados para a segunda dose no Brasil. De acordo com os primeiros dados divulgados pela plataforma, 11% dos vacinados contra a covid-19 no país não estavam em dia com a imunização. O número corresponde a 7,3 milhões de brasileiros com esquema vacinal incompleto por não retornar aos postos de vacinação.

De acordo com a fundação, os dados deverão ser atualizados semanalmente para verificar “a tendência de redução do problema de atraso/abandono vacinal”.

“O painel poderá auxiliar os gestores no esforço para atingir a vacinação ideal. A carga extra de trabalho exigida do sistema de Saúde em decorrência das múltiplas ações de enfrentamento da pandemia tem sobrecarregado os gestores e trabalhadores, o que pode dificultar o acompanhamento dos prazos vacinais”, diz trecho do estudo.

Os estados que possuem as maiores taxas de atrasados são Ceará (33%), Bahia (18,8%), Rio de Janeiro (16,5%), Sergipe (15,7%) e Mato Grosso do Sul (14%). São Paulo, a unidade federativa mais populosa do país, tem 9% dos vacinados com atraso para completar o esquema vacinal.

Entre as vacinas, a CoronaVac é a que tem o maior índice de vacinados que não retornaram aos postos em todo o Brasil: 33%, seguida pela AstraZeneca (15%) e Pfizer (1%).

O boletim da Fiocruz também alerta para a importância da segunda dose. Somente após a aplicação que o organismo está, de fato, protegido contra as formas graves da doença que já matou 596.122 brasileiros.

Tanto as fabricantes dos imunizantes, quanto especialistas da área da saúde reforçam que a segunda dose é fundamental para proteger a população da covid-19.

“Temos agravantes no momento, principalmente a variante delta. Pesquisas já confirmaram que a proteção contra a cepa é muito menor com apenas uma dose, por exemplo”, explica Monica Levi, diretora da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações).

Volte ao posto

Veja os estados com as maiores taxas de atraso da população:

Ceará – 33% (600.860)

Bahia – 18,8% (907.505)

Rio de Janeiro – 16,5% (956.904)

Sergipe – 15,7% (116.049)

Mato Grosso do Sul – 14% (101.419)

Por vacina (Brasil):

AstraZeneca – 15%

CoronaVac – 33%

Pfizer – 1%

7,3 milhões:

total de brasileiros, até 15 de setembro, que não estavam em dia com a vacinação

Fonte: Dados da plataforma Vigivac Covid-19, da Fiocruz, com números acumulados até 15 de setembro