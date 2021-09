Aluguel: após 17 meses, IGP-M registra 1ª deflação

O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) registrou queda de 0,64% no mês de setembro, segundo dados divulgados na quarta-feira (30) pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). O índice, usado como parâmetro no reajuste de aluguéis, teve sua primeira deflação – ou seja, variação negativa do índice de preços – desde fevereiro de 2020. A taxa também é a menor para um mês desde agosto de 2019, quando foi registrada retração de 0,67%.

De acordo com o coordenador do índice, André Braz, o recuo foi influenciado pelo minério de ferro. “A queda de 21,74% registrada no preço desta commodity foi a principal contribuição para o resultado do índice. Sem o minério de ferro, o IGP-M teria registrado alta de 2,37% em agosto e de 1,21% em setembro”, afirmou. Alta do IGP-M no mês anterior foi de 0,66%.

Apesar do resultado de setembro, o índice de preços acumula alta de 16% entre janeiro e setembro, e de 24,86% nos últimos 12 meses – este percentual é o que deve ser usado como base para os contratos de locação em andamento com correção pelo IGP-M e com aniversário em outubro.

Desde o início da pandemia, porém, visto as altas mensais expressivas (em alguns meses ultrapassando os 4%), um caminho é tentar a negociação usando como base o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), considerada a inflação oficial do país. De janeiro a agosto, o índice acumula 9,68%.