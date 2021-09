Acidente entre caminhão, ônibus e van deixa 12 mortos e 22 feridos na BR-101, na Bahia

Um acidente envolvendo um ônibus, uma van e um caminhão bitrem que levava eucalipto deixou 12 mortos e 22 feridos na BR-101, em Eunápolis, na Bahia, na noite de quarta-feira (29). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre as vítimas fatais estão duas crianças de 1 e 10 anos.

O acidente aconteceu por volta das 20h30, já nas proximidades da divisa da cidade baiana de Porto Seguro com Minas Gerais. De acordo com a PRF, o caminhão bitrem que transportava eucaliptos seguia em direção a Itabuna quando, em uma curva, o ultimo vagão do veículo tombou, desprendeu e rodou na pista. Com isso, atingiu o ônibus e uma van.

No total, 12 pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram. Outras 22 ficaram feridas, sendo que cinco estão em estado grave no Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Outras seis seguem no Hospital Regional de Eunápolis e 11 já tiveram alta médica.

Reprodução/Redes sociais

Grave acidente mata 12 pessoas na BR-101, na Bahia

A Polícia Civil de Eunápolis abriu uma investigação sobre o caso. O motorista do caminhão bitrem, que fugiu do local do acidente, já foi identificado e informou que deve se apresentar para prestar esclarecimentos nesta sexta-feira (1º).