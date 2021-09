Zendesk abre programa de estágio 2021

A Zendesk, empresa global de software para atendimento ao cliente, está com vagas abertas para seu programa de estágio 2021.

Para participar, o estudante precisa ter previsão de conclusão do curso a partir de dezembro de 2023, inglês a partir do nível intermediário e disponibilidade para estagiar em São Paulo. Alunos de qualquer curso de graduação são elegíveis.

A remuneração oferecida é de R$ 2 mil. A empresa oferece ainda vale-refeição, reembolso de internet, vale-transporte, seguro de vida, parceria com gympass para descontos, planos de saúde e odontológico CarePlus, reembolso de despesas com estudo de línguas e auxílio de mil reais para a compra de materiais de escritório.

As inscrições vão até 13 de outubro pelo site. As etapas compreendem entrevistas com a Companhia de Estágios, entrevistas com o time de Recrutamento da Zendesk e painel com líderes e gestores das áreas. O início do programa de estágio está previsto para dezembro.