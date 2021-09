Quina acumulada paga R$ 6,5 milhões nesta quarta-feira

Nenhum apostador levou o prêmio da Quina no sorteio desta terça-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal, e a loteria retoma o sorteio nesta quarta e promete pagar a quem acertar as cinco dezenas R$ 6,5 milhões.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, trinta e seis apostadores acertaram a quadra e cada um ganhou R$ 15.834,20.

A Quina pagou ainda R$ 225,87 para 3.795 pessoas que acertaram apenas o terno.

Veja os números sorteados nesta terça-feira para a Quina

Para tentar levar o prêmio desta quarta-feira para casa, o apostador deve correr às casas lotéricas até 19h e fazer seu jogo. A aposta simples na Quina, em volante com 5 dezenas, custa R$ 2.

O sorteio de todas as loterias da Caixa é realizado a partir das 20h em São Paulo, no Espaço Loterias Caixa.

Em todos os sorteios, o Metro World News acompanha o resultado em tempo real. Todos os resultados são divulgados nas redes sociais e no site, diariamente.

Super Sete sorteia R$ 2,2 milhões

A Super Sete retorna nesta quarta-feira e promete pagar R$ 2,2 milhões para quem acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

A loteria vem de uma sequência de sorteios acumulados e na segunda-feira não teve ganhadores no prêmio principal ou na faixa dos seis acertos.

Sessenta e um apostadores acertaram 5 dos 7 números sorteados e cada um deles ganhou R$ 895,77.

A Super Sete pagou ainda R$ 61,12 para 894 apostas que acertaram apenas 4 números.

Veja os números sorteados para a Super Sete na segunda-feira.

A loteria teve seu horário de sorteio alterado para as 20h, juntamente com as demais loterias da Caixa, por isso agora as apostas também podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas. A aposta simples custa R$ 2,50.

O sorteio será realizado às 20h, como as demais loterias.