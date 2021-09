Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reabre inscrições de concurso com 4 vagas para advogados

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, vai reabrir as inscrições do concurso que está em andamento, com objetivo de contratar mais quatro advogados públicos. Os interessados deverão se cadastrar pela internet entre esta quinta-feira (30) e o dia 4 de novembro. A taxa custa R$ 82,20.

Os candidatos devem ter nível superior em direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovação de dois anos de prática jurídica na data da posse. A remuneração é de R$ 7.120,72 para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

LEIA TAMBÉM:

Os candidatos inscritos para o cargo de advogado público serão avaliados por meio de provas objetiva, prático-profissional e de títulos. O exame contará com 50 questões de conhecimentos específicos e a prova prático-profissional será composta por uma peça processual.

A data da avaliação ainda será divulgada no site da Fundação Vunesp, organizadora do certame.

Demais vagas

Ao todo, o concurso oferece 83 vagas nos níveis fundamental, médio e superior. Para os demais cargos, entre eles de ajudante de obras, artífice de obras, operador de máquinas, assistente social, contador, engenheiro de segurança, entre outros, as provas já foram aplicadas no último dia 27 de julho. Já a classificação definitiva da prova prática saiu no dia 21 de setembro.