Prefeitura de Diadema vai reduzir IPTU de 86,9% dos moradores em 2022

A Prefeitura de Diadema, no ABC Paulista, vai reduzir o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 86,9% dos moradores em 2022. Segundo a administração municipal, outros 10,7% vão manter a cobrança e apenas 2,4% vão receber um reajuste, sendo estes imóveis com valor venal superior a R$ 1 milhão.

Em números, das 73.837 residências, 66.033 terão queda no IPTU e só 256 registrarão alta. Do comércio, das 11.685 inscrições matriculadas no sistema, 9.966 observarão diminuição nas quantias, enquanto 557 terão reajuste.

A prefeitura diz que o único setor que terá mais aumento do que redução no imposto é o industrial. Dos 2.230 boletos emitidos, 1.242 registrarão acréscimo entre 9 e 15%, o que representa 55,7% do total. Outros 727 (32,6%) terão a quantia mantida e 260 (11,7%), reduzida.

A estimativa é aumentar em R$ 10 milhões a receita, recurso que será utilizado para investimentos da cidade. “O principal aval para que a gente acredite no efeito benéfico dessa medida é que temos um prefeito em quarto mandato e que, nos três anteriores, cumpriu com o que prometeu. Fez projetos, dinamizou a cidade”, afirmou o secretário Municipal de Finanças, Francisco Funcia.

A redução no valor do IPTU está prevista em três projetos de lei que foram aprovados pela Câmara Municipal da cidade no último dia 23. Também foram aceitas mudanças na cobrança da taxa do lixo e modernidade e simplificação para os contribuintes do ISS (Imposto Sobre Serviços).

Sobre a taxa do lixo, foi aprovada a modificação da cobrança. Hoje em dia é cobrado um valor fixo de R$ 242,19 ao ano para qualquer imóvel construído. A partir de 2022, ela será cobrada escalonadamente por faixa de metro quadrado de construção.

O valor vai variar de R$ 169 a R$ 314. Serão sete faixas, com início de até 50 metros quadrados e término de acima 300 metros quadrados – para os imóveis construídos. Ou seja, quem morar em imóveis menores vai pagar menos, e quem morar em imóveis maiores vai pagar um pouquinho mais. E mais: a cobrança volta a ser cobrada junto com o carnê do IPTU.

ISS

Não houve aumento nem redução das alíquotas da lista de serviços. Segundo a prefeitura, no entanto, foi aprovada uma atualização da legislação, modernização nas notificações e a simplificação no sistema de reclamações e recursos. A ideia foi criar melhores canais de comunicação com o contribuinte.