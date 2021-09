Ginecologista é preso suspeito de abusar sexualmente de pacientes em Goiás

O ginecologista Nicodemos Júnior Estanislau Morais, de 41 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (29) suspeito de abusar sexualmente de pelo menos três pacientes em Anápolis, no Estado de Goiás.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o médico praticava atos libidinosos durante consultas ou exames. O número de vítimas pode chegar superar 20.

LEIA TAMBÉM:

Segundo a Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), vítimas de outras cidades já buscaram informações sobre como denunciar o ginecologista. A delegacia afirmou ainda que o médico chegou a ser condenado por atuação semelhante às atuais denúncias na capital federal.

A defesa de Morais se posicionou, dizendo que “até onde teve acesso ao inquérito, consta somente o simples exercício profissional do médico especialista em ginecologia e que em nenhum momento realizou qualquer tipo de procedimento médico com cunho sexual”.

Já o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás informou que “vai apurar o caso e a conduta do médico no exercício profissional”.