Covid-19: imunização continua para idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos

A cidade de São Paulo prossegue nesta quarta-feira com a campanha de vacinação contra covid-19 aplicando a dose de reforço em idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos.

Para ter direito à dose de reforço, o idoso deve ter tomado a segunda dose há pelo menos seis meses. Já os imunossuprimidos devem ter concluído o esquema vacinal há pelo menos 28 dias.

Nesta quarta-feira, as 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 82 Assistências Médicas Ambulatoriais integradas com UBSs (AMAs/UBSs Integradas), megapostos, drive-thrus e farmácias parceiras estarão imunizando a população. A relação de postos pode ser vista no site Vacina Sampa.

Todos os candidatos à vacina em São Paulo devem apresentar carteirinha de vacinação, documento de identidade e comprovante de residência da Capital. Quem tiver o comprovante no nome de terceiros deverá comprovar o grau de parentesco.

LEIA TAMBÉM:

A Secretaria Municipal de Saúde solicita a todos que forem comparecer aos postos que confira antes a situação das filas pelo site De Olho na Fila. É possível ainda verificar a disponibilidade e o tipo de vacina que está sendo aplicada.

1ª dose

Os postos de São Paulo também estão vacinando os adolescentes entre 12 e 17 anos com a primeira dose da vacina contra covid.

Essa faixa etária está sendo imunizada com a vacina da Pfizer, a única autorizada pela Anvisa para menores de 18 anos.

Os adolescentes devem comparecer aos postos acompanhados de pais ou responsáveis legais. Na ausência destes, podem ser acompanhados de um adulto com uma declaração assinada pelos pais.

Eles também devem apresentar carteira de vacinação, documentos de identificação e comprovante de residência.