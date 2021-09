Cerveja ficará mais cara a partir de outubro, diz Ambev

A cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma, Antarctica, Bohemia e Stella Artois, informou que aumentará o preço da cerveja a partir de outubro.

A fabricante informou que os ajustes nos valores de seus produtos acontecem periodicamente e que as mudanças variam de acordo com as regiões, marca, canal de venda e embalagem.

O percentual de reajuste não foi detalhado, bem como se ele será aplicado apenas em bares e restaurantes.

De acordo com a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), os associados de São Paulo disseram que o aumento no preço da cerveja virá ‘”alinhado com a inflação acumulada nos últimos 12 meses, que gira em torno de 10%”.

A cervejaria Ambev concentra 60% de participação de mercado no País.