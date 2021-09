Americana de 71 anos é presa no aeroporto de Guarulhos com dois quilos de cocaína

A Polícia Federal (PF) prendeu na tarde desta terça-feira, 28, uma mulher americana com mais de dois quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A droga estava escondida em fundo falso de sua mala de viagem.



Dentro de um fundo falso foram encontrados dois volumes com mais de dois quilos de cocaína. A mulher, de 71 anos, disse aos policiais que a mala não era sua e que lhe foi entregue por uma pessoa desconhecida, dizendo que alguém a procuraria no destino final da viagem, na cidade de Paris, França.



Os policiais federais foram acionados após a suspeita de funcionários acerca do conteúdo de uma mala que passou pela esteira do raio-x. A proprietária da mala foi localizada e conduzida à sede policial para que acompanhasse a revista de seus pertences.

A mulher presa disse ainda que não receberia nada pelo transporte da mala – e que desconhecia a existência da droga nela. Ela será apresentada à Justiça Federal e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.