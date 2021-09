Ypê anuncia mais de 60 vagas de emprego para todo o País; confira

A Ypê, produtos de higiene e limpeza, está com mais de 60 vagas de emprego abertas em todo o Brasil.

Confira alguns dos cargos disponíveis:

Analista Projetos Pl;

Coordenador Segurança do Trabalho;

Analista Controle Demanda Sr;

Analista Preços Sr;

Analista Manufatura Pl;

Analista Desenv. de Vendas Sr;

Executivo de Contas Regional;

Vendedor Pl;

Vendedor Sênior;

Movimentador Mercadorias;

Mecânico Manutenção II;

Analista de Trade Mkt Sr;

Especialista Projetos;

Vendedor JR;

Auxiliar Operações;

Movimentador Mercadorias;

Analista Custos Jr;

Mecânico Manutenção Especializado;

Supervisor Produção;

Executivo de Contas Regional;

Operador Logístico III;

Promotor de Vendas;

Gerente de Processos Inovação.

Como benefícios, a empresa oferece assistência médica e odontológica, previdência privada, restaurante interno, sala de jogos, café da manhã, refeitório, desconto em produtos, seguro de vida, entre outros.

Se interessou? Acesse o site de inscrição, escolha uma das vagas e cadastre seu currículo atualizado. Boa sorte!

Mandando bem no currículo

Um bom currículo é fundamental para garantir uma primeira boa impressão nos processo seletivos e conseguir uma entrevista.

LEIA TAMBÉM:

Confira abaixo algumas dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.