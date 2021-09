VÍDEO: Veja momento em que carro cai do 3º andar de concessionária em São Paulo

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que um carro caiu do terceiro andar de uma concessionária na Avenida Rio Branco, no Centro de São Paulo. Além do homem que conduzia o veículo, que não tem habilitação, duas funcionárias foram atingidas e ficaram feridas. Veja as imagens abaixo:

O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira (27). O veículo era manuseado pelo homem, quando despencou em direção ao térreo, onde fica a recepção, a mais ou menos uma altura de seis metros. Uma mureta de vidro de proteção foi quebrada.

O motorista machucou a perna e foi socorrido para o Hospital das Clínicas. O carro caiu sobre duas recepcionistas, de 19 e 22 anos. A mais jovem se feriu gravemente e foi socorrida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar. A outra teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Pronto-Socorro da Santa Casa.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem que conduzia o veículo não tem habilitação. Ele trabalha em uma empresa terceirizada e faz a lavagem dos veículos. Quando tentava estacionar um deles, acabou perdendo o controle e despencou.

O caso foi registrado no 2º Departamento Policial do Bom Retiro como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir sem permissão ou habilitação. Em seguida, será encaminhado para o 77º DP Santa Cecília.

Os bombeiros divulgaram vídeo de um dos resgates. Veja abaixo: