Polícia apreende mais de 30 tijolos de maconha escondidos em cilindro de gás veicular

A Polícia Militar apreendeu mais de 30 tijolos de maconha escondidos em cilindro de gás veicular km 481 da Rodovia Raposo Tavares, no município de Paraguaçu Paulista, em São Paulo, na última segunda-feira (27). Dois homens, de 28 e 43 anos, foram presos.

Uma equipe do Táticos Ostensivo Rodoviário, do 2º Batalhão de Polícia Rodoviário estava em patrulhamento no âmbito da Operação Paz e Proteção quando se deparou com um Renault Logan. Na abordagem, os ocupantes apresentaram respostas desconexas sobre origem e destino da viagem, o que motivou uma vistoria minuciosa no veículo.

Ao todo, foram encontrados 31 tabletes e 20 porções de maconha, que somaram 26 quilos. A droga estava dentro do cilindro de gás que, por sua vez, estava envolto em uma massa plástica.

O entorpecente foi apreendido para perícia, e os suspeitos conduzidos ao plantão do município, onde foram indiciados por tráfico e associação criminosa.