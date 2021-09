Netflix distribui cupcakes em forma de vagina em capitais brasileiras

Na última segunda-feira, 27, a Netflix surpreendeu as pessoas em cinco capitais brasileiras. A gigante do streaming distribuiu gratuitamente 10 mil cupcakes em formato de vagina para promover a terceira temporada de ‘Sex Education’.

A ação foi inspirada em uma personagem da série, Aimee Gibs, interpretada pela atriz Aimee Lou Wood, que fez cupcakes para promover uma campanha no colégio Moordale chamada de “Toda PPK é linda”, ou “All Vulves are Unique”, no idioma original da série.

A terceira temporada de ‘Sex Education’ estreou no catálogo da Netflix no início de setembro e se mantém entre as Top 10 produções mais vistas no Brasil.

Além disso, se você assistiu a terceira temporada, certamente viu a cena na qual Aimee Gibbs acessou um site depois de se sentir infeliz com a aparência de seu órgão reprodutor. Porém, o que talvez você não saiba é que a Netflix criou o site de verdade e ele está disponível em vários idiomas, inclusive o Português.

A Netflix até postou um vídeo com a presença de Preta Gil, Claudia Ohana, Mandy Candy e Marcela McGowan para divulgar o site.

Aimee, nunca imaginei que esse espelhinho ia te levar tão longe 🤯!!

Bora de tour com a Preta Gil, Claudia Ohana, Mandy Candy e Marcela McGowan pelo universo maravilhoso das PPKs lindas? pic.twitter.com/VofIxQih7l — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 21, 2021

A Netflix se uniu ao iFood para distribuir os doces nas cidades de Belém, Fortaleza, Maceió, Porto Alegre e São Paulo. Para solicitar um, os fãs precisavam entrar numa loja criada no aplicativo. Eram três sabores para escolher: Tcheca de Laranja, Xana de Café e Canela e Larissinha de Chocolate.

Todos já estão esgotados. Porém, a plataforma disponibilizou um site com as receitas para quem não conseguiu garantir sua unidade. Nele, há link para uma “galeria de vulvas”, com ilustrações e histórias reais sobre o assunto.