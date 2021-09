Mega-Sena acumulou

O sorteio da Mega-Sena voltou a acumular no sorteio desta terça-feira e com isso o prêmio para a próxima quinta-feira acumulou e deve pagar R$ 12,8 milhões para quem acertar as seis dezenas mágicas.

Doze apostadores chegaram bem perto de botar a mão nesse dinheiro, mas acertaram apenas cinco das seis dezenas sorteadas. Cada um deles vai levar para casa R$ 114.924,54.

Na faixa da quadra, 1.759 apostadores vão receber R$ 1.120,03.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena nesta terça-feira

Nesta semana, a Mega-Sena vai realizar mais dois sorteios, um na quinta-feira e outro no sábado.

O sorteio da próxima quinta-feira vai sortear o prêmio acumulado de R$ 12,8 milhões. Para participar, o apostador deve fazer sua aposta até 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal.

O sorteio da Mega-Sena é sempre realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

