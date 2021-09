Capital paulista oferece vacinação antirrábica de forma gratuita para cães e gatos; veja os locais

Nesta terça-feira (28) é comemorado o Dia Mundial de Luta Contra a Raiva, que visa conscientizar sobre a prevenção da doença que pode acometer todas as espécies de mamíferos, inclusive os humanos. A Prefeitura de São Paulo oferece a vacinação para cães e gatos, gratuitamente, durante todo o ano nos 14 postos fixos da Unidade de Vigilância em Saúde (confira os locais abaixo).

A raiva é uma zoonose que infecta animais domésticos e selvagens, podendo ser transmitido para as pessoas por meio do contato com a saliva infectada quando ocorre mordidas ou arranhões. Na maioria dos casos, a doença chega a ser fatal. Geralmente, a transmissão se dá pela mordida de animais infectados, mas também há a possibilidade de a pessoa se infectar pelo contato com a saliva do animal raivoso, diretamente nos olhos, feridas e mucosas.

LEIA TAMBÉM:

Os cães são os principais transmissores dessa zoonose às pessoas. Por isso, a vacinação dos bichinhos de estimação é fundamental para prevenir a propagação da doença.

Neste ano, dois pontos volantes de vacinação antirrábica foram disponibilizados até o mês de dezembro: um na Avenida Nazaré (altura do nº 301, próximo ao posto de bombeiros), que funcionará das 9h às 14h30, nos dias 6 e 20 de outubro, 3 e 17 de novembro, e 1º e 15 de dezembro; e o outro na Subprefeitura da Penha (acesso pela rua Mandu, 451) que vacinará os animais às quartas-feiras, das 9h30 às 16h.

Além disso, os postos fixos também disponibilizam a vacina para cães e gatos a partir dos três meses de idade. Vale ressaltar que a vacinação é a única forma de prevenir os bichinhos da doença.

Veja os endereços e horários de atendimento dos postos fixos: