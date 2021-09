Campinas entra em estado de alerta com umidade do ar abaixo dos 20%

A Defesa Civil de Campinas decretou nesta terça-feira (28) estado de alerta após a umidade relativa do ar cair para 19,3%.

O estado de alerta significa que a umidade caiu abaixo de 20%. Se ficar abaixo de 12%, é decretado estado de emergência e pode causar sérios riscos à saúde.

A Defesa Civil recomendou que a população evite exercícios físicos e trabalhos ao ar livre no período da tarde, bem como aglomerações e ambientes fechados.

No último dia 21, a cidade decretou estado de emergência, quando a umidade relativa chegou a 11,8%.

Naquele dia, a temperatura em Campinas atingiu 37,2ºC, aumentando o risco de insolação.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a umidade do ar ideal deve ficar entre 50 e 80%.

A baixa umidade do ar resseca as vias respiratórias, afeta diretamente a hidratação do corpo e o funcionamento do organismo, podendo piorar o quadro de doenças respiratórias (rinite e asma) dor de cabeça, sangramento do nariz, pele ressecada, entre outros.

Os médicos sugerem que as pessoas umidifiquem o ambiente em suas casas com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água e bem muita água.