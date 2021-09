Caixa anuncia linha de microcrédito para 100 mi de pessoas

A Caixa Econômica Federal anunciou a criação de um novo programa de microcrédito que poderá ser solicitado por cerca de 100 milhões de pessoas. O empréstimo deverá ser feito pelo aplicativo Caixa Tem, hoje usado para liberação de parcelas do auxílio emergencial.

De acordo com o banco, foram desenvolvidas duas linhas de crédito: uma para uso livre, como despesas pessoais e pagamento de dívidas; e outra relacionada a custos de negócio, como pagamento de fornecedores, contas ou compra de material.

“Queremos ajudar as pessoas que mais precisam e têm condições de pagar, pessoas que têm renda, mas não conseguem comprovar”, afirmou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

No aplicativo, cada cliente poderá solicitar o empréstimo com valores de contratação entre R$ 300 e

R$ 1 mil. Em ambas as linhas de crédito, a taxa de juros de 3,99% ao mês, com pagamento em até 24 vezes.

Apesar do lançamento ontem, os créditos serão liberados aos poucos, dependendo do mês de nascimento do solicitante e se já possui ou não conta digital no banco (veja acima). Será obrigatória uma atualização de cadastro, com digitalização de documento de identidade e foto do solicitante, que será processada em até dez dias.

Uma vez liberado, o cliente pode simular o empréstimo com o valor solicitado e a quantidade de parcelas a serem pagas. A avaliação é automática e o dinheiro disponibilizado automaticamente na conta poupança – onde também serão debitadas as parcelas.

Empréstimo não atenderá beneficiários do Bolsa Família

Apesar de ser destinado a pessoas com baixa renda, o crédito do Caixa Tem não atenderá beneficiários do programa social Bolsa Família. Isso acontece porque o processo de atualização cadastral, obrigatório para solicitar o empréstimo, cancela o cartão. Durante a coletiva, ontem, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, chegou a dizer que pessoas atendidas pelo auxílio emergencial também não teriam acesso ao crédito, por não terem “condições de pagar”. A informação foi corrigida pelo banco, que liberou o empréstimo a este público, formado por 48 milhões de pessoas.