Bolsonaro admite que há corrupção no governo federal

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), admitiu que não “eliminou” a corrupção no governo federal e que “problemas podem acontecer” em seus ministérios. É a primeira vez que o chefe do Executivo assume a possibilidade de corrupção em sua gestão após mais de dois anos no comando do Brasil.

“Se eu der ordens absurdas, vão cumprir? Não.

Nem a mim, nem a governo nenhum. As Forças Armadas tem que ser tratadas com respeito.”

Jair Bolsonaro, presidente da república

A afirmação de ontem vem apenas uma semana depois de Bolsonaro afirmar, em discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), que o país estava “há dois anos e oito meses sem qualquer caso de corrupção”. Uma das principais narrativas do presidente era justamente a defesa de que não há escândalos envolvendo o governo federal. Agora, porém, o tom é outro.

“Quando se fala em mil dias sem corrupção, eliminou-se a corrupção? Obviamente que não. Podem acontecer problemas em alguns ministérios? Podem, mas não será da vontade nossa. Nós vamos buscar maneiras de, obviamente, apurar o caso e tomar providências cabíveis com outros Poderes sobre aquele possível ato irregular. Mas diminuiu muito a corrupção no Brasil, muito”, disse Bolsonaro ontem.

A afirmação ocorreu durante evento de lançamento de microcrédito da Caixa (leia mais na página 4). A cerimônia ocorreu também em comemoração aos mil dias do mandato de Bolsonaro e foi recheada de comentários sobre a atuação no governo federal.

Na campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro teve o combate à corrupção como uma de suas principais bandeiras. Ele saiu vencedor e, agora como presidente, vê supostos casos de corrupção pairando sobre o primeiro escalão dos ministérios.

O mais emblemático até o momento é o que envolve o contrato bilionário de compra da vacina da Covaxin contra a covid-19, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa Precisa Medicamentos, ex-representante da farmacêutica indiana Bharat Biotech no Brasil. O acordo é investigado pela CPI da Covid, no Senado, e pelo MPF (Ministério Público Federal).

Outro escândalo no governo federal terminou com a demissão do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles. O ex-chefe da pasta é investigado como suspeito de envolvimento na exportação ilegal de madeira. A Polícia Federal investiga movimentações financeiras atípicas, como a de R$ 1,7 milhão, envolvendo o escritório de advocacia do qual o ex-ministro do Meio Ambiente é sócio.

Forças Armadas

Ao discursar sobre os mil dias de governo, Jair Bolsonaro também comentou sobre a atuação das Forças Armadas no Brasil. Em um determinado momento, o presidente chegou a citar eventuais “ordens absurdas” dele mesmo. “Se eu der ordens absurdas, vão cumprir? Não. Nem a mim, nem a governo nenhum. As Forças Armadas tem que ser tratadas com respeito.”

Outro imbróglio que marcou a gestão do chefe do Executivo foi a crise institucional entre os Poderes, provocada pelos ataques do presidente ao STF (Supremo Tribunal Federal). O embate foi amenizado após um carta de recuo de Bolsonaro formulada pelo ex-presidente Michel Temer (MDB).