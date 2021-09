A avó, o livro e as fatias

A Natália tira da terceira prateleira da estante o livro de receitas da dona Cleide. Ela vem com um brilho orgulhoso no olhar. De quem sabe que traz ali uma preciosidade. “A Boa Mesa – Receitas Selecionadas para Todas as Ocasiões” é uma tradução de 1980 com o passo a passo das receitas todo desenhado. Coisa mais linda! O editor no Brasil foi ninguém menos que Victor Civita, o fundador da Editora Abril. O livro de receitas não tem um rabisco sequer, 41 anos depois. Falta só a contra capa, que traz uma lembrança intacta na memória da Natália. “Eu e minha irmã que arrancamos durante uma briga pra ver quem ficava com ele nas mãos.”

Foi do livro que dona Cleide tirou as fatias húngaras. O pãozinho açucarado fazia a Natália se arriscar quando criança pela madrugada. Com seus passinhos silenciosos de ninja, sozinha no escuro, ela executava com perfeição a missão de abocanhar mais fatias longe dos olhos da avó.

Os anos foram passando, todos com muitas fatias húngaras! E comer os pães já era o de menos no cotidiano da família. Gostoso mesmo era todo mundo sujo de farinha e com a mão na massa. “Minha avó já não tinha tanta força pra sovar. Então nos chamava e emendava várias outras receitas pra aproveitar a mão de obra. E ainda reclamava porque comíamos a massa crua”, se diverte a neta ao lembrar.

Desde que ela se foi, em 2019, ninguém mais ousou repetir a receita. Mas a Natália deu um jeito de, em mais uma manobra ninja, levar o livro predileto da avó pra casa. E abrir as páginas até as fatias húngaras sempre que vem a saudade. Carregando o livro como quem embala uma memória gostosa de vó.

Ah, antes que me esqueça, aí vão as palavras de ouro que ensinam a preparar o pão. Misture o fermento, o açúcar e o leite morno. Depois junte os ovos, a manteiga e o óleo. Por fim, coloque a farinha de trigo até que desgrude das mãos. Deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, bora fazer o recheio! Misture tudo até virar um creme. Divida a massa e o recheio em dois. Cada massa deve ser aberta com rolo, ter o creme espalhado e em seguida ser enrolada. Corte as fatias, coloque em formas untadas e leve ao forno por cerca de 25 minutos, ou até dourar.

Já sabe como faz? Então anota aí os ingredientes:

Receita da Natália Coelho

MASSA

2 tabletes de fermento de pão

5 colheres (sopa) de açúcar

2 xícaras de leite

3 ovos

1 colher (sopa) de margarina

1/4 xícara (chá) de óleo

1 kg de farinha de trigo

RECHEIO

5 colheres de manteiga

1 xícara (chá) de açúcar

1 pacote (100 g) de coco ralado

