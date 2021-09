Usuário pode transferir créditos do Bilhete Único sem cadastro de forma online; saiba como

A SPTrans informou nesta segunda-feira (27) que já está disponível a solicitação de transferência de créditos do Bilhete Único sem cadastro para o cartão cadastrado por meio do site.

LEIA TAMBÉM:

O passageiro pode, dessa forma, solicitar a movimentação do seu saldo do cartão antigo para o bilhete novo sem a necessidade de se dirigir a um posto de atendimento.



Veja como solicitar a transferência:



– Acesse o site;

– clique na opção “Solicitar a transferência de créditos de um cartão sem cadastro para um Bilhete Único Personalizado”;

– preencha o CPF;

– se o cartão antigo onde estão os saldos não estiver vinculado, digite o número do cartão;

– digite o número do cartão novo, para o qual os créditos anteriores deverão ser transferidos;

– aguarde 72 horas, se dirija a uma máquina de recarga e encoste o cartão novo para receber os créditos.