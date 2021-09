Instituto Federal de São Paulo abre inscrições para 3 cursos gratuitos de extensão

O campus de São Roque do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para três cursos gratuitos de extensão. As aulas serão à distância e terão carga horária de até 40 horas. Os interessados podem se cadastrar pela internet até o dia 3 de outubro.

Ao todo, são disponibilizadas 160 vagas. A seleção dos alunos será por ordem de inscrição, classificando os alunos por data e horário do envio do formulário, com formação de lista de espera para o surgimento de novas vagas. Os candidatos classificados dentro do número de vagas serão matriculados automaticamente no curso.

Os cursos são ofertados à distância pela Plataforma MOODLE. A certificação será devida ao aluno que cumprir o mínimo de 75% das atividades do curso e o aproveitamento de 60%.

Veja abaixo os cursos disponíveis:

Analista Administrativo-Financeiro

Carga Horária: 40 horas

Vagas: 80

Objetivos: Tem como proposta discutir conceitos da Administração Financeira, levando os alunos ao entendimento do impacto das variáveis econômicas na gestão das organizações.

Fake News e Privacidade EaD

Carga Horária: 40 horas

Vagas: 40

Objetivos: Aborda tópicos sobre as notícias falsas e seus meios de proliferação, oferecendo subsídios para a reflexão sobre questões éticas e para identificação da veracidade das informações, além das condutas de resistência do compartilhamento de notícias.

Uso de planilhas eletrônicas: Do Básico ao avançado – EAD