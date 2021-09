Inscrições para concurso da Caixa para pessoas com deficiência terminam hoje

Terminam nesta segunda-feira (27) as inscrições do concurso da Caixa Econômica Federal, que visa preencher 1.100 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Os candidatos podem fazer o cadastro pela internet até 23h59. A taxa custa R$ 30.

Segundo o edital, que foi retificado na última quarta-feira (22), os candidatos podem escolher entre dois cargos de nível médio: técnico bancário (para atuação em agências nas 27 unidades da Federação) ou técnico bancário na área de tecnologia da informação (com lotação apenas em Brasília, no Distrito Federal). A remuneração inicial é de R$ 3 mil.



A aplicação da prova está prevista para 31 de outubro. De acordo com o banco, além das mil vagas para contratação imediata, o edital prevê a formação de cadastro reserva.

Além do salário, os benefícios oferecidos aos empregados do banco incluem participação nos lucros, plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio refeição e alimentação, vale transporte e auxílio creche. Segundo a Caixa, também há diversas ações de capacitação e oportunidades para ascensão e desenvolvimento profissional.

O banco tem hoje cerca de 3,5 mil empregados PcD. Segundo a Caixa, para participar do certame, o candidato precisa comprovar que se enquadram nesse grupo, encaminhado à banca, via internet, relatório médico emitido nos últimos 36 meses.

Veja as vagas e distribuição por cidades:

Acre (9 vagas)

Alagoas (12 vagas)

Amazonas (28 vagas + 5 para cadastro reserva)

Amapá (6 vagas)

Bahia (50 vagas + 5 para cadastro reserva)

Ceará (35 vagas + 5 para cadastro reserva)

Distrito Federal (70 vagas + 5 para cadastro reserva)

Distrito Federal (área de TI): (100 vagas + 10 para cadastro reserva)

Espírito Santo (10 vagas)

Goiás (30 vagas + 5 para cadastro reserva)

Maranhão (10 vagas)

Minas Gerais (50 vagas + 5 para cadastro reserva)

Mato Grosso do Sul (15 vagas)

Mato Grosso (20 vagas)

Pará (35 vagas + 5 para cadastro reserva)

Paraíba (6 vagas)

Pernambuco (40 vagas + 5 para cadastro reserva)

Piauí (10 vagas)

Paraná (35 vagas + 5 para cadastro reserva)

Rio de Janeiro (85 vagas + 11 para cadastro reserva)

Rio Grande do Norte (10 vagas)

Rondônia (12 vagas)

Roraima (6 vagas)

Rio Grande do Sul (55 vagas + 7 para cadastro reserva)

Sergipe (42 vagas e 5 para cadastro reserva)

Santa Catarina (6 vagas)

São Paulo (207 vagas + 22 para cadastro reserva)

Tocantins (6 vagas)

Cronograma do concurso: