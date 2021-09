Em São Paulo, comércio premia vacinados com descontos e brindes

Estímulo extra. Estabelecimentos incentivam a imunização com descontos e brindes para clientes imunizados contra a covid-19

No esforço de incentivar os clientes a se vacinarem contra a covid-19 em São Paulo e, de quebra, impulsionar as vendas, alguns estabelecimentos apostam na oferta de descontos e brindes para os que estão com a dose em dia.

De acordo com a pesquisa mais recente feita pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), 9 em cada 10 brasileiros querem se vacinar contra o vírus. O estado de São Paulo conta com mais de 50% da população adulta totalmente imunizada. Mesmo com a alta adesão da população, setores de comércio e serviços, bastante prejudicados pelas limitações de atendimento em decorrência da pandemia, entenderam que ainda é preciso dar um “empurrãozinho” na campanha para que haja uma retomada efetiva dos negócios.

Em alguns casos, os descontos são apenas para quem já completou o ciclo vacinal, ou seja, que tomou as duas doses ou a vacina de dose única. Outras empresas oferecem vantagens para quem recebeu apenas a primeira aplicação. Embora a causa seja similar, os tipos de negócios que aderiram à esta iniciativa são bastante variados, indo desde bares e restaurantes até estacionamentos, clínicas de estética e companhias de seguro.

Além da proteção que a vacina oferece contra a doença, a ideia é animar os clientes para que eles voltem a frequentar os estabelecimentos e ajudem a retomar a economia. A outra motivação para as empresas é estratégica, já que há o entendimento de que iniciativas desta espécie podem dar visibilidade ao negócio e ser positiva para a imagem.

“Nossa campanha foi muito espontânea. Surgiu como forma de agradecer a quem cumpre o dever cívico e pensa no coletivo” conta Francisco Sant’Ana, proprietário da Escola Sorvete.

Um brinde à vacina

O Bar Spoiler criou a campanha ‘Vacina no braço, drink na mão’. Nela, os clientes imunizados com, ao menos, a primeira dose, ganham uma bebida da casa. Para participar, o frequentador deve apresentar a identidade e o cartão de vacinação. O estabelecimento fica no bairro Pinheiros, na zona oeste da capital, e a promoção está valendo até o final do mês.

A Porto Seguro oferece 10% de desconto no seguro de vida para quem tomou o ciclo completo das vacinas contra a covid-19. Os clientes que ainda não receberam a segunda dose terão um desconto de 5% e, quando completarem a vacinação, podem solicitar o restante. A oferta vale para novas contratações realizadas até o dia 31 de dezembro.

A Escola Sorvete, localizada no bairro Perdizes, oferece cursos de sorveteria para pequenos empreendedores e produtos à base de sorvete, como tortas e potes. Os clientes que tomaram a primeira ou segunda dose têm 10% de desconto e para participar basta apresentar o cartão de vacinação. A promoção é válida até o final de outubro.

Os shoppings Light (região central de São Paulo), Top Center (av. Paulista), Mais Shopping (Santo Amaro), Morumbi Town e Internacional Shopping (Guarulhos) estão oferecendo estacionamento gratuito. Para participar, basta apresentar a carteirinha de vacinação.

Quem tomou a segunda dose da vacina ou recebeu imunizante de dose única tem direito à segunda pizza grátis na Dominos Pizza. A promoção é válida somente às segundas-feiras. Para receber o desconto, o cliente deve apresentar o cartão de vacinação.

A Pello Menos, empresa com unidades espalhadas por todo o país, está oferecendo 10% de desconto na depilação por cada dose da vacina tomada pelo cliente. Basta apresentar o cartão de vacinação na unidade de atendimento. Em São Paulo, são três, sendo uma na av. Paulista, outra na rua Augusta e a terceira no Jardins. A promoção vale até o fim do ano.

*Com supervisão de Wilson Dell’Isola