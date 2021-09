Crianças pobres têm 7 mil horas a menos de aprendizagem

Desigualdade. Pesquisa mostra o tamanho da diferença entre as famílias que possuem renda per capita de R$ 195 e R$ 6.929 em relação aos estudos e outras atividades extras

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Um passeio ao teatro, viagens durante as férias, conectividade para estudar e acesso à creche e cursos de idioma. Essas são algumas atividades para lá de comuns na rotina de uma parcela da população que tem dinheiro, mas que não está presente no processo de aprendizagem das crianças mais vulneráveis.

Ao chegar no 9º ano do ensino fundamental, as crianças e adolescentes que vivem em famílias com renda média per capita de R$ 195 têm 7.124 mil horas a menos de aprendizagem do que as que estão em um lar em que a renda média per capita é de R$ 6.929. É o que constata a pesquisa “Cada Hora Importa” do Itaú Social, com base em diversos índices nacionais, como a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O levantamento mostra o impacto do abismo social provocado pela desigualdade no Brasil, que vai muito além da carteira da escola. O estudo entende como aprendizagem o desenvolvimento integral das crianças. A pesquisa levou em consideração cinco aspectos que compõem este desenvolvimento: educação infantil (acesso à creche e pré-escola), aprendizado na internet, aprendizado em família, atividades extracurriculares e outras oportunidades (veja mais detalhes ao fim da reportagem).

As atividades extracurriculares, por exemplo, reúnem cursos de idiomas e artes, esportes e atividades culturais como cinema, teatro e museu. Nesta categoria, as crianças e adolescentes que formam os 10% mais pobres do país chegam aos 14 anos com 1.132 horas a menos que os 10% mais ricos. Em relação às outras oportunidades, formadas majoritariamente por eventos durante as férias, a diferença é ainda maior: 2.232 horas a menos.

De acordo com a gerente de Pesquisa e Desenvolvimento do Itaú Social, Patricia Mota Guedes, o abismo apresentado no estudo vem de longa data no Brasil. “Nós temos um histórico de desigualdades estruturais no país, não somente na renda, mas também em termos de raça e gênero. Somos um país marcado por profundas desigualdades”, explicou.

Por outro lado, ela acrescenta que o principal objetivo do estudo, para além de escancarar as diferenças, é tentar mostrar o que pode ser feito para mudar o cenário. “Já existem no Brasil projetos intersetoriais dentro das comunidades e dos lugares onde essas famílias mais pobres vivem, mas precisam de mais fomento, apoio e investimento. O ideal é fortalecer as organizações da sociedade civil que estão nesses locais, além de investir cada vez mais em equipamentos públicos. Com isso, as crianças com menos renda podem também ter acesso e oportunidade”, disse.

Muito além da escola

Patricia também explica um dos pilares do estudo, que é o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes. Muito do que é necessário para alcançar este avanço de aprendizagem está em atividades que não fazem parte da rotina acadêmica dos jovens.

“Para atingir o desenvolvimento integral a criança precisa de exposição a múltiplas aprendizagens ao longo da sua trajetória. Só aula de língua portuguesa e matemática e o reforço escolar não adiantam. As crianças mais vulneráveis também precisam de acesso à esporte, museus, teatros e outros diversos que aquela parcela mais rica já tem.”

Para proporcionar um cenário diferente daqui para frente, o fator do momento pós-pandemia também é fundamental, segundo Patricia. Com as escolas fechadas durante boa parte de 2020 e 2021, antes do início da vacinação em massa, e com a queda da renda dos mais pobres provocada pela crise econômica, o acesso das crianças e adolescentes mais vulneráveis também se intensificou.

Abismo social

Ao final do 9º ano, crianças de famílias de alta renda recebem 7.124 horas a mais de aprendizagem, 45% a mais do que crianças de famílias de baixa renda.

+1.132 horas: Atividades extracurriculares

Diferença na frequência e horas dedicadas a cursos de idiomas, artes, esportes e atividades culturais como cinema, teatro e museus

Diferença na frequência e horas dedicadas a cursos de idiomas, artes, esportes e atividades culturais como cinema, teatro e museus +1.994 horas: Educação infantil

Diferença na frequência e no volume de horas das crianças na educação infantil (creche e pré-escola)

Diferença na frequência e no volume de horas das crianças na educação infantil (creche e pré-escola) +936 horas: Aprendizado em família

Diferença de horas de dedicação de mães/pais a atividades de leitura e brincadeira com as crianças

Diferença de horas de dedicação de mães/pais a atividades de leitura e brincadeira com as crianças +830 horas: Aprendizado na internet

Diferença de horas de dedicação a estudos e pesquisas escolares usando a internet do domicílio

Diferença de horas de dedicação a estudos e pesquisas escolares usando a internet do domicílio +2.232 horas: Outras oportunidades

Diferença na frequência de atividades estruturadas durantes as férias escolares

Fonte: Levantamento “Cada Hora Importa”, do Itaú Social