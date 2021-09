SP: Canil da Guarda Civil Metropolitana tem feira de adoção de animais neste sábado

A Inspetoria do Canil da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo sedia neste sábado (25) uma feira de adoção de cães e gatos. Em média 20 animais estarão disponíveis no evento, que começa às 9h e segue até 15h. Para adotar, os interessados precisam apresentar documento com foto, comprovante de residência, além de assinarem um termo de adoção.

A feira é a primeira realizada pela Inspetoria do Canil e tem parceria com a organização não-governamental (ONG) Eu Luto Pelos Animais, Amigos dos Bichos e Mimos da Rua. Segundo a organização do evento, os bichinhos estarão disponíveis para adoação foram resgatados em situações diversas e estão aptos, saudáveis, castrados e vacinados.

Visando proteger os animais e realizar uma adoção responsável, os candidatos devem passar por uma entrevista com os colaboradores das ONGs, que verificará se o adotante está apto para acolher o animal e subsidiar alimentação, cuidados veterinários e, principalmente, o bem-estar dele.

A sede do canil fica na Rua Anna Papini Guaranha, nº 60, Vila Guilherme.

Canil da GCM

A Inspetoria do Canil da Guarda Civil Metropolitana foi criada no ano de 2000, por meio de Decreto Municipal. Seu trabalho é voltado para o policiamento preventivo e comunitário. Municipal para a retomada das atividades. Os cães são treinados e avaliados periodicamente passando por exercícios de obediência, faro, proteção e transposição de obstáculos.

O efetivo atua em ações de busca e salvamento, em conjunto com a Defesa Civil e outros órgãos de segurança pública. Além do trabalho policial, o efetivo também atua em apoios sociais através da Cinoterapia, terapia que utiliza os cães para auxiliar em tratamentos médicos. Devido a pandemia de covid-19, as atividades de foram pausadas.