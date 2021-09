Três apostadores de SP e um do RS dividem o prêmio da Lotofácil desta quinta-feira

Nesta quinta-feira, a Lotofácil saiu para três apostadores de São Paulo, Capital, e um de Vacaria, no Rio Grande do Sul, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Cada um dos felizes ganhadores vai colocar no bolso a quantia de R$ 1.299.104,32.

O sorteio desta quinta-feira teve também muitos apostadores que chegaram muito perto de dividir esse prêmio. Seiscentos e três apostas acertaram 14 números e cada uma delas vai levar para casa R$ 1.089,57.

Outras 19.346 apostas fizeram 13 números e ganharam R$ 25 cada.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta quinta-feira

Para esta sexta-feira, a loteria retoma seu prêmio básico e deve pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa um prêmio de R$ 1,5 milhão.

Quem quiser tentar a sorte na loteria deve fazer sua aposta nas casas lotéricas até 19h. No caso da Lotofácil, a aposta simples custa R$ 2,50.

O sorteio de todas as loterias da Caixa é realizado sempre após as 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Quina continua acumulada

Mais um sorteio da Quina e mais uma vez nenhum apostador levou para casa o prêmio principal da loteria na noite desta quinta-feira.

Quarenta e dois apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 9.619,64.

Outras 3.365 apostas fizeram apenas três pontos e vão levar da Quina R$ 180,55 cada um deles.

Veja os números sorteados para a Quina nesta quinta-feira.

Nesta sexta-feira, a Quina volta a ser sorteada com um prêmio acumulado de R$ 2,3 milhões, de acordo com o site da Caixa.

Para tentar por as mãos nessa dinheirama o apostador tem que fazer sua aposta até 19h, prazo final para jogar nas casas lotéricas. A aposta simples da Quina, com cinco dezenas no volante, custa R$ 2.

Às 20h a Caixa Econômica Federal inicia o sorteio das loterias, no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê.

O Metro World News Acompanha todos os sorteios em tempo real e divulga imediatamente o resultado em seu site.

Super Sete paga R$ 1,9 milhão nesta sexta-feira

Metro World News

A Super Sete é outra das loterias que continua com seu prêmio acumulado e promete pagar nesta sexta-feira ao apostador que acertar as sete dezenas mágicas um prêmio de R$ 1,9 milhão.

O último sorteio da loteria foi realizado na quarta-feira, quando ninguém levou o prêmio principal.

Quatro apostadores, entretanto, fizeram seis dezenas e cada deles ganhou R$ 10.124,66.

Outros cinqüenta e nove acertaram apenas a quina, mas mesmo assim ganharam R$ 980,59.

Veja os números sorteados para a Super Sete nesta quarta-feira.