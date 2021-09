Morre motorista de caminhão atacado por centenas de abelhas após cair com veículo de ponte, em GO

O motorista de caminhão Joel Aparecido Martins, de 57 anos, que foi atacado por centenas de abelhas após perder a direção do veículo e cair de uma ponte na BR-153, em São Luiz do Norte, em Goiás, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de quinta-feira (23). Ele estava internado em estado crítico na Unidade de Pronto Atendimento de Ceres, em função das cerca de 500 ferroadas que levou. Além disso, a vítima apresentava quadro de traumatismo craniano leve.

O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (22). Martins conduzia o veículo com uma carga de 30% de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) pela BR- 153, com destino a Goiânia, quando perdeu o controle do caminhão, caiu da ponte e acabou atingindo as colmeias. Os bombeiros dizem que, apesar da lesão na cabeça, o agravamento do quadro de saúde dele se deu por conta das picadas.



A vítima foi levada ao Hospital Municipal de São Luiz do Norte e, ainda na noite de quarta-feira, transferida para a Unidade de Pronto Atendimento de Ceres. Segundo boletim médico, o homem apresentava estado de saúde crítico, muita dificuldade de respirar e precisou ser intubado.

Parentes da vítima, que moram em São Paulo, foram para Ceres assim que souberam do acidente e acompanhavam Martins. Ele seria levado para Goiânia assim que o quadro de saúde permitisse, mas não resistiu e acabou falecendo.