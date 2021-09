Homicídios caem, mas roubos crescem na Capital, aponta SSP

A cidade de São Paulo terminou o mês de agosto com redução nos casos e vítimas de homicídios dolosos (com intenção de matar), segundo levantamento divulgado pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) nesta sexta-feira (24).

As mortes intencionais caíram 14% no mês passado em comparação com agosto de 2020. O número passou de 50 para 43. No indicador de vítimas deste crime, a queda foi de 18,9%, passando de 53 para 43.

Com as reduções, as taxas dos últimos 12 meses (de setembro de 2020 a agosto de 2021) caíram para 5,08 casos e 5,46 vítimas de homicídios dolosos para cada grupo de 100 mil habitantes.

Os indicadores de ocorrências e vítimas de latrocínios (roubos seguido de morte) permaneceram estáveis no oitavo mês deste ano. Ambos apresentaram três registros, assim como em agosto de 2020.

Roubos em alta

Outros indicadores criminais, por sua vez, cresceram no período. Os roubos em geral, de carga e de veículos tiveram alta de 23,4%, 5,6% e 15,5%, respectivamente.

Os furtos em geral passaram de 11.974 para 16.995 e o de veículos de 2.204 para 3.074. No mês passado, houve dois casos de extorsões mediante sequestro na Capital, ante nenhum em agosto de 2020.

Nos estupros, por sua vez, a alta foi de nove ocorrências – passando de 191 para 200 registros.